EXDIPUTADA DE LA CUP EN EL SUPREMO

La exdiputada Mireia Boya (CUP) ha asumido ante el Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) no fue "cosmética", sino que buscaba una efectividad real, tras lo cual el juez Pablo Llarena no ha adoptado ninguna medida cautelar contra ella al no solicitarla el fiscal.