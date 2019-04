Miquel Iceta: "Pedro Sánchez decidirá si dimite o no después del Comité Federal"

AFIRMA QUE SÁNCHEZ NO DIMITIRÁ ANTES DEL COMITÉ

En una entrevista en El Economista, el líder del PSC ha revelado que Pedro Sánchez decidirá sobre su dimisión en el Comité Federal del sábado. "En el momento actual de la política española yo no me iría", ha señalado. Dice que le parece "bien" que "Sánchez no especule sobre su eventual dimisión antes de un Comité".