Miquel Iceta ha defendido la formación de un gobierno de cooperación "con el apoyo parlamentario de Podemos": "Hemos ofrecido la fórmula de gobierno ensayada en Portugal, es más que razonable en base al resultado electoral".

En este sentido, el líder del PSC ha hecho un llamamiento a los partidos "para que no bloqueen", no obstante ha añadido: "Con la actitud de Ciudadanos y PP vemos que no están dispuestos a hacer gestos".

Del mismo modo que Pedro Sánchez, Miquel Iceta confía en que pueda haber un nuevo gobierno en julio: "Las nuevas elecciones no son un escenario deseable".

Además, el líder del PSC ha destacado que "Sánchez es el único que puede hacer girar las cosas a favor de la reconciliación entre catalanes y españoles" y ha lanzado un mensaje de optimismo: "No aceptamos lo que dicen algunos que acabará todo como el rosario de la aurora".