La ministra Delgado no dimite y asegura que tiene el apoyo de Sánchez y de todos los miembros del Gobierno

En el trascurso de un desayuno informativo en el Club Siglo XXI, la ministra se ha referido a los nuevos audios conocidos relacionados con la comida con Villarejo -en prisión preventiva por el caso 'Tándem'-, en la que acompañó al exjuez Baltasar Garzón. Delgado ha afirmado que ya ha hablado con Marlaska y ha dicho que no se refería a él cuando empleó el término "maricón".

Sobre su compañero de gabinete ha añadido que tiene todo el "respeto profesional y personal" y que es una "persona a la que quiero". En este sentido, se ha mostrado enfadada tras verse salpicada por el caso 'Tándem', que se está investigando en la Audiencia Nacional, porque se están diciendo "barbaridades" sobre ella.

Es más, ha destacado que los audios filtrados no están "completos", sino que son "trocitos, solapados, puestos, pegados". "¿Es un ataque institucional, es querer a través de mí un juego político? Puede ser, no lo sé", se ha preguntado, al mismo tiempo que ha recalcado que no va a permitir que "nadie" cuestione sus "principios, honorabilidad, honestidad".

En este sentido, ha descartado abandonar el Ministerio de Justicia y ha asegurado que cuenta con el "apoyo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de todos los miembros del Ejecutivo. "Tenemos un objetivo superior que el de dejarnos arrastrar por un ataque que no tienen nada de político, que no tienen nada de verdad, de sentido y que son absolutamente execrables", ha zanjado.

De hecho, tras concluir este encuentro informativo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la única del Ejecutivo que ha asistido al desayuno, ha mostrado su apoyo y ha resaltado que Delgado es una "magnífica ministra".