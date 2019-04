Miles de personas salen a las calles de Pamplona en defensa de la bandera de Navarra: "No permitiremos que nos roben la identidad"

Miles de personas han secundado hoy la manifestación convocada en Pamplona por una plataforma ciudadana y apoyada por partidos como UPN, PSN y PP, en defensa de la bandera de Navarra, tras la derogación de la Ley de Símbolos que elimina la prohibición de que la ikurriña ondee en Ayuntamientos navarros.

Entre 22.000 y 25.000 personas, según los organizadores, y unas 15.000, según la Policía Municipal de Pamplona, han participado en la marcha, que encabezada por una gran bandera, ha tenido como lema "Defendamos la bandera de Navarra/Gurea defenda dezagun".

En la manifestación, que ha comenzado junto al Parlamento foral y ha concluido frente a la sede del Gobierno, los asistentes con miles de banderas navarras y alguna española, han coreado consignas como "Navarra entera y una sola bandera", "Barkos dimite, Navarra no te admite", "queremos nuestra bandera, no queremos la de fuera", "no nos engañan, Navarra es España" o "la ikurriña motivo de riña".

Ciudadanos y miembros de los colectivos convocantes han portado la pancarta principal y tras ellos se han colocado dirigentes de las formaciones políticas que han apoyado la convocatoria, con una nutrida representación de regionalistas y populares en las primeras filas.

La marcha además ha contado con miembros del PSN, situados entre los asistentes, así como de otras formaciones sin representación parlamentaria como Ciudadanos o Vox, además de expresidentes de la Comunidad foral o la delegada del Gobierno en Navarra.