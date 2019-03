Milagrosa Martínez, exconsejera de Turismo valenciana: "No sabía ni lo que era Fitur"

Hoy la protagonista en la sala era Milagrosa Martínez, la que fuera consellera de Turismo a las órdenes de Francisco Camps. Tareas que como ha dejado claro en su declaración llevó a cabo en todo momento "siguiendo instrucciones".

Esa ha sido su línea argumental, apuntar al presidente, y echar balones fuera hasta el punto de reconocer que "no sabía lo que era Fitur".

Imputada precisamente por las irregularidades que se cometieron contratando con empresas de la 'trama Gurtel' los stands de la Feria de Turismo, la exconsellera ha argumentado que ella no se enteraba de nada. "A mí cuando me nombran consellera no sabía si íbamos a un pabellón, si el pabellón era nuestro, si nos lo regalaban...".

En su estrategia de defensa Milagrosa ha llegado a reconocer que incluso en su nombramiento no tuvo margen. Camps, según su testimonio y para su sorpresa le comunicó su ascenso sin ni siquiera consultarle. Nada sabía la exconsellera de las empresas controladas por Correa, al que asegura ha conocido ahora en el juicio.