Ciudadanos anuncia un "principio de acuerdo" con el PP en Madrid pero la alcaldía sigue en el aire

Ciudadanos ha sorprendido al Partido Popular en la reunión por el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid al proponer una fórmula de 'dos y dos'. Es decir, que Begoña Villacís, candidata de la formación naranja, gobierne dos años, y que Martínez Almeida, del PP, gobierne otros dos el consistorio madrileño.

Así lo ha explicado Miguel Gutiérrez, el negociador de Ciudadanos para cerrar un acuerdo para el Gobierno de la capital española. "Nos hemos reunido con el PP para acordar un programa de Gobierno en Madrid para que haya un cambio de verdad en esta nueva corporación".

"Hemos llegado a un principio de acuerdo para un programa de Gobierno entre Ciudadanos y PP para gobernar Madrid en los próximos cuatro años y revertir las políticas que Carmena, Podemos y PSOE han hecho en la ciudad de Madrid y hacer un giro de 180 grados en las políticas sociales, de vivienda, impositivas, de urbanismo, en la gestión de la calidad del medio ambiente... una enmienda a las malas políticas", ha apuntado Gutiérrez.

No obstante, cuando el portavoz de Ciudadanos ha hablado de la oferta que ha hecho su partido al PP para una fórmula de Gobierno de 'dos y dos', ha señalado que "no es un acuerdo porque el PP está diciendo que no quiere eso".

Gutiérrez ha criticado a los populares al afirmar que "es una fórmula y una solución de compromiso", una idea que pondrá en marcha con el PSOE en otras ciudades como Ciudad Real y Albacete, donde ambas formaciones se repartirán el gobierno dos años cada uno. En el caso de Madrid, Gutiérrez se ha basado en los resultados de ambas formaciones para decir que "Ciudadanos está siendo enormemente generoso con el PP". Por ello, concluye: "No entendemos la obsesión de Almeida de estar cuatro años".