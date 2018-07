Graban a Villar Mir pactando falsear un documento médico para no acudir a declarar por el caso Lezo

LA CAUSA PUEDE VOLVER A ABRIRSE

'Cadena Ser' ha revelado unas grabaciones del expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, en las que pacta falsear un certificado médico. "Me acaba de llamar mi abogado y me pide que si puedes darme el certificado médico como habías comentado. Tiene que decir que padezco un fuerte ataque gripal o la expresión médica que creas oportuna", así le pidió un informe Villar Mir a un médico para no asistir a declarar por el caso Lezo.