El miembro de Vox que llamó "zorras" a las feministas se defiende: "Pocas personas han sufrido el acoso que la izquierda hace contra mi"

Ángel Bordas ha defendido su postura después de recibir numerosas críticas por llamar "zorras machorras" a las mujeres feministas. Lo hizo en 2014, cuando, acompañado de una foto de una pintada contra "la cosificación de las mujeres" en un cartel publicitario de ropa interior, él reclamaba las pintadas de "las zorras machorras del aborto libre".

El militante de la formación de extrema derecha ha defendido a través de las red social Twitter que denominó así a las mujeres "del aborto libre" por unas pintadas que hicieron las que él denomina "feminazis" debajo de su despacho.

"Nadie se molestó y encima fue borrado en su tiempo. A nadie hay que pedirle perdón", reclama el coordinador de Vox en Sevilla, que además fue candidato en la lista de Democracia Nacional en las elecciones europeas de 1999.

"En esa época me amenazaron continuamente, me atacaron mi casa, mi barrio, mi lugar de trabajo. Dianas, agresiones y demás por liderar un movimiento vecinal apartidista. Uno de esos concejales realizó esa campaña me atacó insultándome en redes. Ellos impunes", continua el hilo que ha abierto Bordas para reclamar el trato.

Bordas asegura que "pocas personas" han sufrido "el acoso" que hace "la izquierda radical sevillana" en su contra: "Pero todo el que me conoce sabe que nunca pararé de dar la cara por mis ideas. Aunque difamen o mientan", concluye el militante, que asegura que él "nunca" se esconde.