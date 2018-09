Habla una de las compañeras 'VIP' del máster de Casado: "Me matriculé pero no fui a clase ni hice ningún examen"

El máster de Pablo Casado contaba con varios alumnos 'VIP' que no iban a clase ni hacían exámenes. Así lo ha explicado una de las compañeras del presidente del PP, María Dolores Cancio, en la Cadena SER.

La, entonces, becaria de Enrique Álvarez Conde asegura que se matriculó, pero realmente no lo cursó. "Le pregunté a Enrique si iba a clase y que cuándo empezábamos y me dijo que no era necesario. No fui a clase ni hice ningún examen", añade.

Además, según la Cadena SER, otra de las alumnas 'VIP' era Alida Mas Taberner, también imputada. Asegura que una de las cosas que preguntó es "si cabía la posibilidad de hacer el máster desde Valencia".

El director del Instituto de Derecho Público de la URJC le permitió cursar el máster a distancia y entregar sólo unos algunos trabajos para aprobarlo.