Mas lanza un mensaje a la CUP y habla del "deber de decidir" y la "estabilidad"

El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha apremiado a la CUP a ejercer su "deber de decidir" para que pueda arrancar la legislatura y para que el nuevo Govern, que deberá estar "abierto al pacto", pueda gozar de "estabilidad" para "cumplir los mandatos recibidos en las urnas".



En su tradicional discurso de Fin de Año, desde el Salón Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat, Mas ha hecho veladas referencias a la incertidumbre que planea en estos momentos sobre su posible investidura de la semana que viene.



La CUP decidirá el 3 de enero si se presta a facilitar que Mas sea investido como presidente catalán antes del 10 de enero, plazo límite para alcanzar un acuerdo que evite unas nuevas elecciones en marzo en Cataluña.



Al lado del "derecho a decidir" de los catalanes, Mas ha invocado el "deber de decidir" de los representantes políticos y ha recordado que en Cataluña, "después de tres meses de intensas negociaciones, seguimos pendientes de la formación del nuevo Govern". "El plazo legal para decidir si tendremos nuevo Govern o elecciones acaba el día 10 de enero. Antes de esta fecha la ley no permite convocar las elecciones. Después, la convocatoria es obligada. Por lo tanto, queda poco tiempo y poco margen", ha dicho.



Mas ha señalado que tras las elecciones catalanas del 27S y las generales del 20D, "en Cataluña y en el Estado se han abierto escenarios políticos de una enorme complejidad", que "obligan a dialogar, a negociar y a pactar. Es decir, a decidir". "A decidir entre ideas, personas y partidos muy diferentes. Que no sea fácil no nos libera, a ninguno de nosotros, de nuestro deber de decidir", ha advertido Mas, en una sutil alusión a las reticencias de la CUP a alcanzar un acuerdo de investidura.