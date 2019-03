Mas y Junqueras firman el acuerdo de gobernabilidad

Oriol Junqueras han dicho que serán los ciudadanos de Cataluña los que elegirán el futuro del país, en clara referencia a la consulta independentista que, según este pacto, se celebrará a lo largo del año 2014.

Los líderes de los dos partidos han firmado un documento que han llamado 'Pacto por la libertad', en medio de un ambiente de satisfacción entre todos los diputados de ambos partidos.

A partir del jueves, el Parlament de Cataluña acogerá el pleno de investidura de Artur Mas como president de la Generalitat, con el apoyo y el pacto con ERC debajo del brazo. Mas y Junqueras han firmado una unión que a la vez es un divorcio. ERC ha salvado la vida política de Artur Mas a cambio de celebrar el referéndum de independencia en 2014.

El líder de CiU ha dicho que "Inequívocamente, el pueblo de Catalunya, de manera mayoritaria, quiere que decidamos libremente nuestro futuro colectivo, y nos pide que lo hagamos juntos y que lo hagamos, dicho coloquialmente, del bracito". Oriol Junqueras, por su parte, ha afirmado: "Lo que nosotros queremos hacer es poner el futuro de Cataluña en manos de los ciudadanos catalanes".

Cataluña se divorcia de España y Convergencia se aleja de Unió. Hasta última hora, la coalición se resistía a anunciar el pacto. Y uno de los más reacios, Duran i Lleida, todavía expresaba sus dudas: "Para nosotros no hay acuerdo si no está cerrado lo económico y lo demás. Simplemente con consultas, no hay nada cerrado".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que la consulta sobre la autodeterminación pactada por CiU y ERC para 2014 "no es legal" y ha avanzado que el ordenamiento jurídico tiene mecanismos para "poder frenar cualquier ilegalidad".