Mas y el fiscal que le acusa de desobediencia grave, frente a frente

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha apelado a no "confrontar" la legitimidad democrática y la legalidad del Estado de derecho, porque eso supone "llevar las cosas al límite", en un acto que presidía junto al Fiscal Superior de Cataluña que firmó la querella contra él.



Mas ha defendido la necesidad de "soldar y juntar" legitimidad y legalidad, en su discurso en el acto de entrega de los premios del 'Día de la Justicia', que ha presidido junto al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el presidente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), Miguel Ángel Gimeno, uno de los tres magistrados que debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella, así como el conseller de Justicia, Germà Gordó.



Tras su discurso, que Romero de Tejada no ha aplaudido, Mas ha intercambiado un breve saludo durante unos segundos con el Fiscal Superior, aunque durante el acto de entrega de premios no se han dirigido la palabra pese a figurar -separados por el conseller Gordó- en la misma mesa presidencial.



El presidente catalán ha sostenido que la política debe tener "la clarividencia, la sabiduría y la prudencia" de entender que cuando tantas personas tan diferentes apoyan un proyecto, lo que hay que hacer es "casar bien, juntar bien, soldar bien la legitimidad de la democracia con la legalidad de un Estado de derecho".



Para Artur Mas, ambos principios "deben ir de la mano, no se pueden confrontar" porque los que lo hacen "son los que llevan la situación al límite, y el límite no es la solución".



El presidente de la Generalitat cree que la voluntad de Cataluña es "soldar la legitimidad de los ciudadanos, cuando se expresa en las urnas, y la legalidad" y que desde el gobierno catalán se han hecho "todos los esfuerzos" para conseguirlo.