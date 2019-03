Artur Mas a Rajoy: "No estamos en ningún juego de cromos"

Rajoy dijo que la financiación no es ningún juego, y Cataluña le responde que no estaba dispuesta a jugar nada: "No estamos en ningún juego de cromos ni de coleccionables, estamos en otro estadio", ha afirmado Artur Mas.

Un discurso que en el Partido Popular cada vez preocupa más: "El presidente de la Generalitat, en lugar de actuar como el presidente de todos los catalanes, actúa como el jefe de una facción independentista", ha declarado Alfonso Alonso.

El problema no se soluciona con dinero, dicen en Cataluña. Pero los números cuentan, y mucho. Porque ha sido abrir la caja de las balanzas fiscales y desatarse la tormenta entre territorios. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dejado claro su disgusto: "Lo viví hace cinco años y es una gran farsa".

'Expansión' contrasta la liquidación de 2011 con los presupuestos de este año. Y en la tabla, Andalucía y Canarias serían las grandes beneficiadas de ese balance y encabezarían la lista de comunidades receptoras, en la que también aparece Cataluña con un saldo positivo de poco más de 90 millones de euros. Baleares y Madrid serían claramente las grandes prejudicadas.

La Generalitat por su parte, cuantifica el impacto presupuestario de los incumplimientos del Gobierno central hacia Cataluña en un total de 9.375,7 millones de euros.

Unos datos, en definitiva, para la disputa. "Quien crea que en el año 2011 la aportación de Cataluña al conjunto de las finanzas del Estado fue menos de lo que recibió debe repasar sus matemáticas", afirma Joan Coscubiela. "Cataluña recibe en términos relativos a su recaudación un 58%, Andalucía un 186% y Madrid un 17%", afirma Ignacio González.