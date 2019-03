Un NO unánime y de color azul, como el mar que quieren proteger. Más de 15.000 personas han salido a la calle en las islas baleares en contra de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo. "Si esto hubiera tenido algún tipo de etiqueta no creo que hubiera tenido este éxito. La etiqueta pueblo es el éxito" afirma Joan Tur, portavoz de 'Eivissa diu No' sobre el éxito de la manifestación de este domingo.

La más multitudinaria ha sido la de Ibiza. El movimiento 'Eivissa Diu No' reclama que se eliminen los sondeos que ni siquiera cuentan con informes de impacto medioambiental.

Prácticamente todos los grupos políticos de la isla han asistido, incluido el Partido Popular. El presidente balear José Ramón Bauzá se ha sumado a la protesta y ha sido recibido entre abucheos por algunos manifestantes: "Las Islas Baleares dicen con absoluta claridad y sin ningún tipo de duda que No a las prospecciones" afirma el presidente del Gobierno Balear.

En Mallorca, los 3.000 ciudadanos que han formado esta marea azul no quieren que se repita en el golfo de Valencia, la catástrofe del Prestige.

En menos de 3 semanas ya se han recogido 100.000 firmas por todas las islas en contra de las prospecciones.