El Gobierno suspenderá la regla de gasto, tal y como ha podido adelantar en exclusiva Al Rojo Vivo. La Ley de Estabilidad posee una cláusula de excepcionalidad para hacerlo en algunas situaciones, incluida una epidemia. Así, los Ayuntamientos podrán gastar el superávit de 2018 y 2019 durante este 2020.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en la necesidad de que esta medida se prorrogue hasta el 2021, y ha halagado la decisión del Ministerio de Hacienda: "Si fuera para el 2021 sería un paso adelante del Ministerio de Hacienda en la negociación".

"Si fuera así -ha continuado el alcalde- el Ministerio habría entendido una de nuestras reivindicaciones, que en el 2020 es útil, pero que donde realmente va a ser útil es en el 2021, que será previsiblemente el peor año de la crisis", ha añadido.

"Creo que el Ministerio de Hacienda va en buena dirección con los Ayuntamientos", ha explicado Almeida, que ha asegurado que "va en la línea de los que todos los Ayuntamientos" estaban pidiendo.

Además, el alcalde ha explicado que a pesar de que Madrid no le afecta esta medida porque "tiene remanente de Tesorería", otras ciudades como "Zaragoza, Cádiz o Valencia no tienen superávit, pero sus ciudadanos tienen las mismas necesidades que Madrid, Barcelona o Bilbao".

"Que no tengan superávit no quiere decir que no puedan recibir fondos. Si se permite la utilización de nuestros superávit y si a los Ayuntamientos que no tienen se les dota de una cantidad para que puedan hacer frente a las necesidades de los ciudadanos, va en la buena dirección sin duda", ha zanjado en declaraciones a laSexta.

Fuentes del PP han manifestado a laSexta sus primeras impresiones sobre la medida, asegurando que "es el primer paso de muchos que tienen que dar": "Empiezan a rectificar pero, ¿no hubiera sido más fácil sentarse a dialogar con los alcaldes? Es el primer paso de muchos que tienen que dar para atender nuestras reclamaciones", afirman.