Marta, Mireia y Oriol Pujol, citados a declarar como investigados por un delito de blanqueo

En un auto, el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, cita a las dos hermanas para el 27 de marzo y al día siguiente a Oriol Pujol, exsecretario general de CDC investigado en el caso sobre la concesión de la ITV en Cataluña y al que con esta citación figura por primera vez como imputado en esta causa.

De la Mata llama a declarar así a los únicos tres hermanos que hasta el momento no habían comparecido en la Audiencia Nacional, ya que Marta y Mireia estaban imputadas desde que se comenzó a investigar en Cataluña el origen de la fortuna familiar y respondieron allí ante el juez. En el auto, el magistrado explica los movimientos de fondos que se produjeron en las cuentas que tuvieron los tres hermanos y también su madre, Marta Ferrusola, en las entidades andorranas Andbank y Banca Privada de Andorra (BPA).

Abrieron esas cuentas a principios de los años 90 en Andbank (entonces Banca Reig) y en 2010 todos ellos (y también el resto de los hermanos) traspasaron a BPA el dinero, que atribuyen a una herencia de su abuelo Florenci. En 2012 lo ocultaron en ese último banco mediante fundaciones radicadas en Panamá hasta que en 2014, cuando salió a la luz que la familia tenía fondos en el Principado, decidieron regularizarlo con Hacienda.

En el caso de Oriol, el juez relata que tuvo desde 1992 cuenta en Andbank, junto con su esposa, en la que se registraron ingresos por 955.254 euros. En 2010 transfirió los fondos a BPA, aunque, a diferencia de sus hermanos, luego lo sacó todo en efectivo, sin que se sepa el "destino final" del dinero. En el caso de su hermana Marta, abrió su cuenta en Andbank en 1991, con ingresos por 518.796 euros, pasó luego el dinero a BPA (740.411 dólares), lo ocultó en una fundación y finalmente, una vez saltó el escándalo de la fortuna en Suiza, regularizó con la Hacienda española 532.029 euros de sus cuentas andorranas.

Mireia, por su parte, abrió su cuenta en Andorra en 1992 y en ella se registraron ingresos y transferencias por 757.708 euros. Luego, en 2010, traspasó de Andbank a BPA 285.459 euros y 1.115.578 dólares, también usó una fundación de Panamá para ocultar la titularidad hasta que, en 2014, regularizó 1.072.767 euros.

El juez detalla asimismo los fondos de la madre, Marta Ferrusola, quien ya fue citada en la Audiencia Nacional pero se acogió a su derecho a no declarar. Explica que tuvo dinero en Andbank (donde registró ingresos por 659.098 euros), en BPA luego (donde transfirió 195.379 euros y 929.023 dólares) y en una fundación panameña. El dinero permaneció ahí hasta la regularización de 2014, cuando declaró 838.995 euros.

El juez observa que los ingresos en las cuentas de los hermanos y la madre provinieron "principalmente" de las diferentes cuentas de Jordi Pujol hijo en Andbank, aunque en alguna ocasión fueron los hermanos Oleguer, Pere y Josep los que hicieron esos ingresos. Destaca además que un "alto porcentaje" de los fondos que entraron en las cuentas lo fueron en efectivo y se desconoce "el origen de los mismos y no consta razón alguna que los justifique", a lo que añade que los hermanos y los padres (ambos imputados) negaron "tener o haber tenido cuentas bancarias en el extranjero, lo que abunda en la falta de justificación de los tales ingresos".

Recuerda que el expresidente de la Generalitat sería además el verdadero dueño de la cuenta que abrió su hijo Jordi en Andbank y se basa en dos escritos, uno firmado por este último el mismo día de la apertura de la cuenta en el que explicaba que no era dueño de esos fondos, sino que el titular real era Jordi Pujol Soley. Andbank remitió al juez otro documento de mayo de 2001 en el que el expresidente catalán afirma ser propietario de la cuenta.

De la Mata también se refiere al comunicado que difundió Pujol padre en 2014 de que los fondos de Andorra provienen de la herencia de su padre Florenci, lo que "no se compadece con los datos ahora acreditados". "No consta -dice el juez- la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones del señor Pujol Soley, y el comunicado referido es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno, ya que de otra manera contendría datos como la cantidad del legado, el lugar -"extranjero"- en el que se encontraban esos fondos, etc, acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones".