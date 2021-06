El Gobierno marroquí ha anunciado que no aceptará traslados desde puertos españoles, por lo que este año tampoco habrá Operación Paso del Estrecho.

No obstante, y como hizo el año anterior, sí permitirá la llegada de algunos barcos desde Francia e Italia y siempre con doble PCR para detectar posibles contagios de coronavirus. "La operación Marhaba (Hola) 2021 se realizará desde los mismos puntos de tránsito marítimo del año pasado", ha informado este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí en un comunicado.

Así, solo estarán habilitados para la llegada de viajeros desde territorio europeo los puertos de Sète (Francia) y Génova (Italia). "Además de la prueba PCR presentada en el embarque, los viajeros se someterán a otra prueba a bordo para garantizar la máxima seguridad sanitaria para ellos y sus seres queridos", ha destacado el Gobierno marroquí.

Se trata de una decisión que supone un nuevo batacazo para el sector marítimo y de las navieras, ya que la operación del Estrecho mueve cada año a cerca de 3 millones de personas. También dificulta los desplazamientos de los propios marroquíes, debido a que ahora tendrán que hacer viajes visiblemente más largo al solo poder viajar desde Francia o Italia.

Este movimiento de Rabat se produce en medio de una crisis bilateral provocada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por "razones humanitarias", ya que había contraído coronavirus.

En esta coyuntura, hace tres semanas entraron de miles de personas a Ceuta y en un pulso político entre Rabat y Madrid que implicó la llamada a consultas de la embajadora marroquí en España. Marruecos ha señalado posteriormente que la presencia de Ghali en España "no es la raíz del problema" y denuncia "segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí".

Según Rabat, lo ocurrido ha revelado "la connivencia" de España "con los adversarios del reino para socavar la integridad territorial de Marruecos", en referencia al Frente Polisario y a Argelia, el principal valedor de los primeros.

Vuelven los cruceros internacionales, pero no con Marruecos

Este lunes España ha levantado la prohibición de los cruceros internacionales a causa del COVID, y la respuesta del sector de las navieras ha sido inmediata y algunas ya han incluido puertos españoles en sus itinerarios por el Mediterráneo de este verano.

El fin de la prohibición viene acompañado por una serie de medidas que deben cumplir los cruceros como no superar el 70-75 % del aforo máximo; evitar que duerman más de dos tripulantes en el mismo camarote o establecer grupos, con horarios diferentes de comida, embarque y desembarque, además de que los pasajeros deben presentar una PCR o una prueba de antígenos negativas antes de subir a bordo. No obstante, no podrán atracar los cruceros en nuestro país hasta el próximo 10 de junio.

Sí se reanudan los vuelos

El Gobierno de Marruecos, a pesar de los cambios en las últimas horas, reanudará los vuelos a y desde casi todos los destinos europeos, incluido España, el próximo 15 de este mes. Ahora bien, esto se hará con algunas restricciones, de acuerdo con el Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores.

Así, a través de un comunicado, ha explicado que el acceso al país africano dependerá de dos protocolos sanitarios distintos relacionados con la evolución de la situación de la pandemia, según estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países desde donde proceden los vuelos.

Las listas A y B de Marruecos

El comunicado publicado este domingo por Marruecos refleja además una flexibilización de las condiciones para entrar en el país tras constatar un descenso en el número de casos de coronavirus: "Dado que el espacio aéreo del reino (de Marruecos) aún está cerrado, estos vuelos se realizarán bajo autorizaciones excepcionales", ha indicado el Ministerio.

Además, el Gobierno marroquí publicará dos listados de países en función de los indicadores de casos y variantes del coronavirus. En la "lista A" estarán los "países con indicadores positivos con respecto al control de la situación epidemiológica, en particular la propagación de variantes del virus" atendiendo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Los viajeros de estos países, ya sean marroquíes, extranjeros establecidos residentes en Marruecos, ciudadanos de estos países o extranjeros residentes en ellos, pueden tener acceso al territorio marroquí si tienen un certificado de vacunación y/o un resultado negativo de PCR con fecha de al menos 48 horas desde la fecha de ingreso en territorio nacional", ha explicado Rabat.

La "lista B" es una "lista restrictiva" de todos los países que "están experimentando una dispersión de variantes o la ausencia de estadísticas precisas sobre la situación epidemiológica". En la misma están países como Argelia, Argentina, Camerú, Cuba, India, Indonesia, Letonia, Níger, Pakistán, Sudán, Sudáfrica, Ucrania o Venezuela, entre otros. En la "lista A" están los países no incluidos en esta "lista B", en la que no figura España.

Los viajeros de estos países "deben obtener autorizaciones excepcionales antes de viajar, presentar una prueba PCR negativa da menos de 48 horas desde la fecha de ingreso en el territorio nacional y luego someterse a un aislamiento médico de diez días".