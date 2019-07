Javier Maroto, vicesecretario de Organización del PP, ha criticado duramente a Vox por bloquear la formación de gobiernos de derechas en comunidades y ayuntamientos. El político ha criticado que las negociaciones con el partido de Abascal "pasen por o me das cargos o me voy de la mesa", especialmente al tratarse de un partido "que acaba de llegar a la política".

Maroto ha asegurado que le consta que hay cargos en Vox que ahora votarían al PP, aunque estén en la formación de Santiago Abascal, porque con ellos "lo único que hay es riesgo extremo para los gobiernos de centroderecha". El político asegura que, si siguen con esta actitud, la gente no volverá a votar esa opción por el "espectáculo" que está generando. En este sentido, Maroto ha pedido a Vox que reconsidere "lo que está haciendo" en Murcia, después de que tumbaran la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, a revalidar la presidencia de la Comunidad, votando en contra de un gobierno bipartito de PP y Ciudadanos.

El político del PP ha advertido a la formación liderada por Santiago Abascal que "o Vox reconsidera lo que está haciendo en Murcia, que es votar con Podemos y PSOE para evitar que el PP gobierne, o tendrá los días contados". Maroto considera que la división del voto de la derecha "solo hace que gane la izquierda y con contundencia". De hecho, el dirigente popular ha acusado a Vox de estar promocionando y propiciando gobiernos de izquierda al votar contra el PP.

El político también ha aludido a los votantes de Ciudadanos que "no comprenden la actitud de su partido". "Con Ciudadanos también lo estamos viendo. Hay muchas personas que no pueden comprender cómo la actitud de su partido les lleva a no sentarse siquiera", ha criticado el vicesecretario de Organización del PP, que considera que el partido liderado por Albert Rivera es incoherente. "Hemos visto a los agentes políticos decir una cosa el lunes y hacer lo contrario el viernes", ha declarado.