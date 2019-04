Marjaliza declara que pagó comisiones, viajes y regalos a Granados durante 15 años

Granados se dirigía así a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional al ser preguntado por si temía la declaración de Marjaliza sobre el chivatazo: "Yo no he sido socio de este señor nunca, no sé porque os empeñáis".

El empresario madrileño mostraba su total predisposición ante el tribunal y desde el primer minuto del interrogatorio ponía a Granados en el centro de la diana: "Granados sí sabía mi actividad de intermediación".

Marjaliza detallaba a qué se dedicaba su empresa e insistía en el exnúmero dos de Aguirre: "Se producían entregas de dinero en efectivo. Los preparaba en bolsas de Mont Blanc".

Afirmaba que el exconsejero madrileño le recomendó deshacerse de documentación comprometedora e incluso la técnica para hacerlo: "Me dijo que no lo tirara, que lo quemara porque las bolsas las pueden coger. Me puso más nervioso porque me dijo que no lo quemara y que lo hiciera en un día que hubiera niebla porque lo podía ver el helicóptero de la Guardia Civil".

La declaración de Marjaliza no parece sentar demasiado bien a Granados pero éste prosigue: "El volumen eran tres carros del Carrefour que estaba abajo".

Entre los testigos llamados a declarar estaba la secretaria de Marjaliza, que confirmaba el pago de comisiones a Granados: "Eran grandes cantidades, 20.000, 30.000 y 40.000 euros". La Fiscalía mantiene la petición de tres años de prisión para Granados por un delito de revelación de secretos.