Rajoy y Mas se dan un frío saludo antes de su reunión en la Moncloa

Los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Generalitat catalana, Artur Mas, mantienen un encuentro en el Palacio de la Moncloa para comprobar lo que ya saben: su discrepancia más absoluta sobre la convocatoria soberanista que el ejecutivo catalán quiere convocar para el 9 de noviembre.



Aunque ambos vienen expresando desde hace semanas que están dispuestos al diálogo, el presidente Rajoy también ha dejado claro que no piensa permitir una convocatoria que considera ilegal.



Además, en las últimas horas la posición del presidente del Gobierno ha obtenido el respaldo explícito del recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que precedió a Artur Mas en su visita a la Moncloa, mientras que este no llega en el mejor momento después del "Caso Pujol". Sin embargo, la consulta soberanista no será el único tema de conversación entre ambos dirigentes. También se espera que aborden cuestiones con más opciones de coincidencia, como la situación económica del país en general y de Cataluña en particular, y la futura reforma de la financiación autonómica que el Ejecutivo.