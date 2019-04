Mariano Rajoy ve "muy razonable" la decisión del PSOE y se abre "al diálogo y al entendimiento"

El jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, ha calificado de "muy razonable" la decisión del Comité Federal del PSOE de apostar por la abstención en segunda votación en su investidura, y ha asegurado que España tiene "un gran futuro" si hay "voluntad" por parte de todos.

Rajoy también ha asegurado que se pone "en el lugar del otro" y que ha leído la resolución que aprobó el PSOE, en la que, según ha dicho, hay "cosas que son buenas" y "sobre las que se puede hablar".

En su presentación de Albiol, y tras hablar de la situación en Cataluña, Rajoy ha expresado su confianza en que España pueda contar pronto con un gobierno "en plenitud de funciones" que podrá seguir velando por los "intereses y el bienestar" de los catalanes y del resto de los españoles. Un gobierno, ha prometido, que estará "abierto al diálogo y al entendimiento" y que "va a cumplir y hacer cumplir la ley".

"Pues es el Estado de derecho que nos dimos lo que nos permite ser ciudadanos libres e iguales de una gran democracia como es la española, lo que nos ha convertido en muy pocas décadas en el gran país que somos y vamos a seguir siendo". Ha sido en ese momento cuando Rajoy ha augurado "un gran futuro por delante" para España y ha señalado que "ayer hubo una decisión importante", en alusión a la tomada por el Comité Federal del PSOE.

No obstante, no ha querido "entrar en detalles" por no considerarlo oportuno hacerlo ahora, y ha añadido que ya lo hará "en el Parlamento", aludiendo de forma implícita a su debate de investidura. Sí ha señalado que la decisión fue, en su opinión, "muy razonable" y ha asegurado que se pone en el lugar de los socialistas. Por eso, ha añadido, ha visto en la resolución que aprobaron los socialistas "cosas buenas" sobre las que se puede hablar en el futuro.

En dicha resolución, el PSOE apela a la responsabilidad para "desbloquear" la situación institucional, pero también cita media docena de "objetivos inaplazables" que los socialistas se comprometen a "defender ante el Gobierno y el conjunto de las fuerzas políticas". Entre estos objetivos está la derogación de la reforma laboral y de la "ley mordaza", la convocatoria del Pacto de Toledo, la apertura de un diálogo en el Congreso sobre el modelo territorial, la lucha contra la corrupción y un gran pacto de Estado contra la violencia de género.