Mariano Rajoy: "El PSOE no ha querido hablar y no he podido explicar lo que sí he podido con otros"

No han pasado ni 24 horas del breve encuentro entre Rajoy y Sánchez y el presidente en funciones sigue criticando al PSOE de no querer hablar: "El PSOE no ha querido hablar y no he podido explicar lo que si he podido con otros. Él no ha querido" ha dicho Rajoy.

Mariano Rajoy sigue insistiendo en que el PP debería presidir el Gobierno, reivindica su victoria y su derecho a presidir el nuevo Gobierno porque es lo que han dicho los españoles: "El PP ganó las elecciones porque una mayoría de españoles dijeron que tenía que gobernar el PP, más de siete millones de votos".



No obstante, sigue apostando por un gran pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos y asegura que son partidos que coinciden en temas fundamentales para los españoles: "Coincidimos en la unidad nacional, la soberanía nacional, la igualdad, la política europea y exterior...".



Desde Murcia, Rajoy ha marcado las líneas básicas de su programa: empleo, crecimiento económico, defensa y mejora del estado de bienestar y la unidad de España pero también ha asegurado que seguirán luchando contra la corrupción.



Para el presidente en funciones, el gobierno liderado por el PP es la mejor opción porque, dice, la alternativa supondría acabar con todos los esfuerzos de los últimos años: "Supondría un torpedo en la línea de flotación de la economía española, de la creación de empleo y la constitución".



Además critica a Sánchez por querer pactar con partidos independentistas catalanes: "Si lo hace sería muy malo para España". Por eso, insiste en que si Pedro Sánchez fracasa en su pretensión de formar Gobierno, será el PP quien tome las riendas para defender su programa y someterse a la votación en las Cortes.