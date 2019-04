Mariano Rajoy acudirá al pleno del debate de investidura el 30 de agosto

Veinte días después de que el presidente en funciones recibiera el encargo del Rey de formar gobierno, hay fecha de investidura. Lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, horas después de que Mariano Rajoy lo confirmara ante la prensa. "Estoy en condiciones de acudir al debate de investidura", dijo Rajoy después de reunirse con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Ana Pastor ha decidido que el debate de investidura tenga lugar el 30 de agosto. Con ello, el calendario queda así: la primer votación, en la que Rajoy necesita mayoría absoluta para ser investido, será el 31 de agosto. Si no lo logra, habrá una segunda 48 horas después. En ella, sólo necesitará tener más votos a favor que en contra.

En el caso de que ningún candidato sea investido en el plazo de dos meses, el 1 de noviembre se convocarían nuevas elecciones de forma automática e iríamos a las urnas el 25 de diciembre, día de Navidad.

Sin embargo, este supuesto no ha sido tenido en cuenta por Ana Pastor o por Ciudadanos. "He atendido a que España tenga un Gobierno lo antes posible", aseguraba. Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso, ha asegurado que los partidos que "contribuyan" a que este proceso de investidura no prospere, "deberán explicar muy bien a todos los españoles el por qué".

En el Partido Popular, ya miran hacia el PSOE, que de momento, se mantiene en el no. "A ver si Pedro Sánchez tiene 'narices' de enviar a 36.000.000 de españoles a repetir elecciones el día de Navidad", publicaba Xavier García Albiol en Twitter. También Pablo Casado se pronunciaba, expresando su "confianza" en la "abstención del PSOE".

Unidos Podemos no comparte esta confianza. La coalición creen que no habrá investidura. "El día 30 diremos lo mismo que hemos dicho siempre al PP: no. Otros, no han sido tan coherentes", publicaba Pablo Iglesias en Twitter. Alberto Garzón coincidía: "El 30 de agosto el señor X del caso Bárcenas y los recortes sociales obtendrá de la izquierda una respuesta clara y concisa: NO".