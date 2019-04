María Seguí ofreció a su marido el Hospital de Parapléjicos de Toledo para conseguir fondos de la Unión Europea

María Seguí organizó al grupo de investigadores al que pertenecía su marido, en busca de financiación europea. Un nuevo mail publicado por 'OkDiario' demuestra cómo la actual directora de la DGT era el cerebro que realizó toda la gestión. "Sé que las fechas son malas, pero necesito que lo estudiéis atentamente para valorar la siguiente idea", detalla María Seguí.

Desde su cargo como directora de Sanidad de Castilla-La Mancha puso a disposición de este equipo sus contactos para los proyectos de su marido en Zaragoza. Por ejemplo, el Hospital de Parapléjicos de Toledo. "Para poder incorporar a alguien del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo", pide Seguí. Incluso buscó cómo incrementar la partida destinada al salario de los investigadores.

"Tanto Ariadna como Fran cumplen los requisitos de investigadores y podrían pedirse, además, suplementos salariales", indica Seguí. En el 'Diario de Navarra' su marido asegura no haberse beneficiado nunca de su relación con Seguí. "Ni mi mujer me ha asignado un euro, ni me he apropiado de nada", detalla y achaca todo al rencor por una relación laboral deteriorada. "Siento dolor y mi confianza traicionada", lamenta.

No es el único frente abierto de María Seguí, la concesión de los cursos del carné por puntos también está en entre dicho y los afectado por los supuestos amaños piden que se actúe cuanto antes. "Tanto hay que solucionar el concurso antiguo como el nuevo", explica José Luis Iniesta. Mientras tanto, seguimos a la espera de la investigación iniciada por el ministerio del Interior.