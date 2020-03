María Jesús Montero ha asegurado que el decreto publicado por el Gobierno, que paralizará toda actividad considerada no esencial durante los próximos 15 días en la lucha contra el coronavirus, no responde a "ninguna situación de alarma añadida que se haya planteado por parte de los expertos". Así se ha expresado la ministra de Hacienda en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa.

"No se trata de un cierre de actividad. Es una medida creativa, innovadora, que nos tiene que permitir arañar esas décimas de movilidad que queremos conseguir para que, durante la próxima semana y la que viene, entre todos contribuyamos a que estos servicios sigan proporcionando una atención sanitaria de calidad", ha explicado Montero.

La ministra también ha expuesto los motivos que, según el Gobierno, han llevado a la aplicación de esta nueva medida: "El comité científico observó que hay una diferencia entre la movilidad de los días de entre semana y fines de semana". Por ello, ha continuado, después de consultar "a las organizaciones patronales y sindicales”, decidieron poner en marcha este decreto “aprovechando la Semana Santa”, para que “esos trabajadores no esenciales puedan quedarse en casa".

"Ya habrá tiempo posteriormente al reproche"

Montero también ha incidido en la necesidad de cumplir de forma estricta esta nueva medida, así como el resto de normas que recoge el decreto del estado de alarma: "De nada sirve que vayamos aprobando distintas iniciativas si no somos capaces de llevarlo al máximo de su profundidad". En este sentido, también ha reclamado la unidad y la cooperación de todas las Comunidades Autónomas en estos términos.

"La unidad de acción con las comunidades es una cuestión imprescindible. Es fundamental no solo en materia de coordinación de servicios sanitarios. También, para que podamos solidarizarnos entre comunidades autónomas: cuando no hagan falta equipos médicos en una comunidad, podemos llevarlo a otra", ha expuesto la ministra de Hacienda, que ha insistido en la premisa de la unidad: "No es momento de división, de resaltar las diferencias. Es momento de que entre todos seamos capaces de mandar un mensaje único. Ya habrá tiempo posteriormente al reproche".

"Tenemos que hacer la misma tarea, o el esfuerzo no daría resultado"

Precisamente, en lo relativo a las discrepancias que se han dado de forma pública entre el Gobierno y los líderes de las diferentes comunidades, Montero ha señalado que “la actitud de las reuniones es mucho más constructiva de la que después se escucha en los medios. Parece que se plantea un altavoz sobre discrepancias cuando en el interior son coincidencias”.

La ministra de Trabajo ha destacado que "no tiene sentido hacer diferencias en el confinamiento ni en las medidas entre comunidades autónomas"porque "el virus no entiende de fronteras, ideologías, estatus económico". Por ello, ha precisado en su argumento: "Dentro de nuestro territorio, todos y cada uno tenemos que hacer la misma tarea, o el esfuerzo de algunos no daría resultado".

"No tendría ningún sentido que una parte del territorio tomara medidas en concreto porque el virus se expande, se contagia. Así, Montero cree que "nadie entendería" que los políticos no estén "a la altura de la situación": "Que estemos unidos, que trabajemos codo con codo". "Esta crisis todos juntos, tenemos capacidad de superarla. Todos, desde su nivel de responsabilidad, tiene una tarea para la sociedad y esa tarea salva vidas. El esfuerzo está permitiendo salvar vidas. Por eso, este paso adicional seguro que contribuye en la misma dirección para disminuir el contagio y proteger a los vulnerables", ha concluido la ministra.