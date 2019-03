Margallo califica de "incendio importante" el conflicto abierto con Gibraltar

García-Margallo ha pronunciado estas palabras al inicio de su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para informar sobre el conflicto con el Reino Unido a raíz de las últimas acciones desarrolladas por las autoridades de Gibraltar y los controles en la verja.

Además, ha apelado a la "amistad" que debe prevalecer entre España y el Reino Unido, y ha asegurado que Gibraltar "es, ha sido y será una prioridad nacional".

El ministro, que ha hecho un repaso histórico por este contencioso que dura ya 300 años, ha explicado que la ruptura del acuerdo de pesca por parte de Gibraltar, el lanzamiento de 70 bloques de hormigón en aguas españolas y la "expansión territorial a costa de España" con la construcción de espigones hizo que este verano "la chispa se convirtiera en un incendio importante".

Tras afirmar que además Gibraltar tiene un modelo económico "basado en la desregulación, la opacidad y la baja tributación" y hacer referencia a otros problemas como el blanqueo, el contrabando y la evasión fiscal, García-Margallo se ha referido a la "amistad" que debe prevalecer entre España y el Reino Unido. "Una amistad que sólo será posible si apelamos al diálogo pero defendiendo con firmeza y claridad nuestros intereses.

El Reino Unido lo hace y espero que España también lo haga", ha añadido. Aunque ha apuntado que es obvio que la soberanía subyace en todas estas "discusiones" y que "habrá que abordarlo", ha subrayado que "probablemente no sea el momento". Ha insistido en que "no es este el momento de hablar de soberanía", un tema que llegado el momento requerirá "conversaciones a nivel de confidencialidad" y no "con luz y taquígrafos".

El jefe de la diplomacia española ha dicho que no se tomará "ninguna decisión" en materia de soberanía "si no es previa deliberación y acuerdo" con el Tribunal de La Haya, el de Derechos del Mar y un tribunal formado ad hoc para ello.

García-Margallo ha calificado además de "error infinito" el Foro Tripartito que puso en marcha durante el Gobierno socialista el entonces titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. "Estoy convencido de la buena voluntad del ministro de entonces. Pero aquí se equivocó", ha matizado.

En su intervención, el ministro se ha detenido especialmente en los temas relativos a la pesca, la economía y el medio ambiente y, en este último asunto, ha señalado que se aceptará "cualquier decisión" que adopte la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia porque "la legalidad es el único marco en que España se mueve", en referencia a las denuncias que ya se han presentado.

En opinión de García-Margallo, a raíz de los acontecimientos de este verano, Gibraltar "aprovecha cualquier ocasión para ganar cuotas de estatus de país soberano y consolidar un modelo basado en criterios de opacidad, libre comercio y baja tributación". Ha dejado claro que para España el Peñón es un "paraíso fiscal", aunque ha agradecido como "gesto de buena voluntad" que hayan decidido reformar su ley medioambiental para permitir pescar a los barcos españoles pese a que no se reconozca la jurisdicción de la Roca sobre las aguas que la rodean.

En materia económica, ha recordado que Gibraltar "es la cuarta economía del mundo" en términos de renta per cápita y que en 2012 creció a un ritmo del 7,8 por ciento. "Es sorprendente que un país periférico, con 6,8 kilómetros cuadrados y sin recursos naturales conocidos alcance esas cotas de prosperidad", ha afirmado.

El ministro de Exteriores ha enumerado las empresas opacas existentes, las cifras de importación de tabaco y su régimen fiscal para, a continuación, señalar con ironía: "Bienvenida sea la felicidad ajena, pero no si es a costa nuestra". Ha explicado que muchos gibraltareños "disfrutan" de los servicios sociales que pagan los españoles, antes de referirse también al 'bunkering' y al juego on line, un tema sobre el que ha dicho que el Gobierno estudia "modificaciones" para evitar la evasión fiscal.

García-Margallo ha explicado que España quiere seguir manteniendo "relaciones privilegiadas" con el Reino Unido como lo están haciendo hasta ahora y ha destacado la "voluntad de diálogo" del Gobierno.

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a "explorar" con el Reino Unido la constitución de grupos ad hoc para abordar los problemas concretos y ha añadido que en asuntos como la pesca y el medio ambiente, España es partidaria de que participen tanto Gibraltar como la Junta de Andalucía. Ha subrayado que España respetará la legalidad internacional pero que está en la obligación de "reprimir el contrabando y los tráficos ilícitos".