Los estudiantes toman las calles de toda España contra el ministro Wert

Una cadena humana impedía por la mañana la entrada a la Facultad de Psicolosia de la Universidad Complutense. No dejaban a entrar ni a profesores ni tampoco a los alumnos.

Los accesos estaban bloqueados porque, aseguran, "estamos luchando, no sólo por nosotros y por los que no quieren apoyar la huelga, sino por los 150.000 estudiantes que este año no han podido venir a estudiar por no tener beca".

A mediodía la protesta se ha trasladado a la manifestación que ha finalizado en la Puerta del Sol, con consignas como "Se educan esclavos", "Escuelas clasistas" o "Más educación, menos corrupción".

Ellos dicen que la Ley Wert les cierra puertas, y que nadie la apoya: "Nos quitan los profesores, nos quitan las becas", "Pretenden acabar con la educación pública", afirman.

El Ministerio dijo que la repercusión era prácticamente nula en Educación Primaria, donde no estaba convocada. Le hemos preguntado al ministro en el Parlamento y no nos ha contestado, aunque insistiéramos.

Mientras, la indignación recorría España. Ha estado presente en ciudades como A Coruña, Bilbao, Sevilla, Barcelona, Zaragoza y Valencia, donde se han juntado con la marcha de los desempleados. Ya se preparaban para seguir de huelga este jueves.