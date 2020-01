La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena cree que es "desgarrador" que el Gobierno municipal de PP y Cs acabe con el programa de soledad compartida. "Durante los últimos años pude ver de cerca el problema creciente de soledad no deseada que estaban sufriendo cada vez más personas mayores en Madrid. Y nos pusimos en marcha para combatirla. Es desgarrador leer esto", ha escrito en un tuit.

Su publicación ha llegado después de que el Gobierno municipal de Madrid haya decidido no prorrogar el programa contra la soledad no deseada puesto en marcha en los barrios de Almenara (Tetuán) y Trafalgar (Chamberí) en la pasada legislatura y lo hace por sus "resultados exiguos" y anunciando nuevo concurso.

Ahora, el Ejecutivo trabaja en un proyecto transversal que implicará principalmente a dos áreas de gobierno: Familias, Igualdad y Bienestar Social, por un lado y Seguridad y Emergencias, a través de Madrid Salud, por otro. También contará el apoyo de las entidades del tercer sector especializadas.

Así, se sacará un nuevo concurso público, con la intención de que este mismo año se ponga en marcha "un nuevo proyecto que trabaje con seriedad y rigor contra la soledad no deseada de los mayores".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado el "gesto desalmado" que supone suspender el programa contra la soledad no deseada y ve detrás razones propias de un "sectarismo ideológico".

En este sentido, Maestre ha explicado que el fin de este proyecto piloto era acompañar a personas en situación de soledad no deseada, no sólo personas mayores, sino aquellas que han sufrido, por ejemplo, una situación de violencia machista y han tenido que cambiar de barrio y llegar a un lugar en el que están solas. "Era un proyecto extraordinariamente bonito que no sólo ponía en contacto a las personas solas con profesionales sino también con su comunidad, con sus vecinos, con los pequeños comercios de sus barrios. Era un proyecto que acompañaba", ha expresado la concejala de Más Madrid.