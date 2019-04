Manuela Carmena apoya a Rita Maestre y quita hierro a los ataques: "Son los efectos del cambio"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, intenta amortiguar la tensión en torno a su Gobierno, hasta el punto de matizar las palabras de Carmona, que pedía la dimisión de Rita Maestre: "Se refiere a delitos por corrupción, no tiene problema". Pero esta benévola percepción de Carmena choca con las tajantes declaraciones del líder de los socialistas madrileños: "Siempre he defendido que, si eres una persona imputada, tienes que dimitir".

Contradicciones aparte, la alcaldesa quita hierro a los ataques: "No me sorprenden ni me duelen, son los efectos del cambio". Efectos del cambio que, según Podemos, podrían llevar a un 'tamayazo' en diferido. Una alerta sobre la que Pablo Iglesias ha hablado así: "Si Carmona se alía con el PP estoy seguro de que Podemos en las generales saca mayoría absoluta".

El líder de Podemos ha pedido tiempo para Carmena: "No hay excusas, Carmena será una magnífica alcaldesa, se merece cien días de confianza como cualquier alcalde". Y ha vuelto salir en defensa de Rita Maestre, a la que incluso comparaba con un mito del activismo: "Mandela estuvo en la cárcel y no pedirías su dimisión". Maestre ha confirmado que no dimitirá ni será cesada porque su imputación, dice, no afecta a su trabajo como portavoz.