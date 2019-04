Manuel Chaves no dejará su acta de diputado: "Nada ha cambiado"

El expresidente andaluz Manuel Chaves ha dicho que no renunciará a su accta de diputado porque su situación judicial, al igual que la del resto de los llamados a declarar en el Supremo por el 'caso de los ERE', "no ha cambiado en absoluto". Confía en que la causa "se archive" tras su declaración y espera que esta situación "no afecte" a los resultados electorales del PSOE en Andalucía.

