La entrevista de Iván Redondo con Jordi Évole en laSexta ha suscitado malestar en el PSOE. Así, según fuentes del partido consultadas por laSexta, los calificativos más comunes que se han utilizado para valorar su intervención son "sinvergüenza", "mentiroso" e "irresponsable". En líneas generales creen que no se puede caer tan bajo y que la entrevista le retrata muy bien. Hablan de un ego "que no le cabe en el pecho", adjudicándose siempre las victorias y cargando sus errores a los demás.

¿Se va del Gobierno o le echan?, le preguntaba directamente el periodista en Lo de Évole. "Me voy del Gobierno, se conocía. Hubo tres momentos donde me pude ir, pero las diferentes circunstancias no pudieron ser", afirma Redondo, que señala que, al final, hay que "saber ganar, saber perder y saber parar".

Así, el exasesor de Sánchez insiste en que su salida del Gobierno fue voluntaria e incluso afirma que unos amigos que tiene en común con el presidente le intentaron convencer en una cena de que se quedara. Incluso, asegura que hubo momentos de tensión porque él tenía tomada la decisión de irse. Además, afirma que a finales de mayo el propio Sánchez le ofreció un Ministerio para que no se fuera.

Sin embargo, Jordi Évole destaca que gran parte de la gente con la que el equipo de Lo de Évole ha hablado para preparar esta entrevista, no corrobora su versión.

Otro momento destacable es cuando Évole le pregunta por las elecciones en Madrid. "Dicen que su tumba política fueron las elecciones de Madrid, donde el PSOE quedó como tercera fuerza política, superado ampliamente por el PP, pero también por Más Madrid", afirma Évole. Redondo explica que él no dirigió esa campaña sino el PSOE de Madrid. Y aunque insiste en que él no participó en esa campaña más allá de lo personal por su amistad con Ángel Gabilondo, Redondo asegura que ya avisó al PSOE de que "era imposible" ganas las elecciones de Madrid.

"Yo, en una conversación que todo el mundo recordará con el staff del Partido Socialista de Madrid, les dije, en mi opinión profesional y de manera independiente, que apenas había un 1% de posibilidades de ganar", explica Iván Redondo.