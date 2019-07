Se alejan las posibilidades de un acuerdo entre el Gobierno en funciones y Unidas Podemos. Según fuentes del PSOE A laSexta, a los socialistas les ha sentado mal que Pablo Iglesias no transmitiera al presidente su intención de hacer una consulta a las bases, aunque públicamente no entran en la polémica.

"Tienen libertad absoluta para realizar las consultas que consideren", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Pero de puertas adentro, hablan de una consulta "teledirigida", de "pura propaganda"; una excusa del secretario general de Unidas Podemos, según han dicho, para no negociar y forzar una segunda investidura en septiembre.

En Podemos también recuerdan que ya se lo comunicaron a Pedro Sánchez en su primera reunión, y que siempre preguntan a la militancia y que por eso no puede ser una sorpresa. También Ramón Espinar, el que fuera líder de la formación morada en Madrid, se ha sumado a las críticas de Teresa Rodríguez sobre la consulta.

"Leo un montón de reacciones al tuit de 'Tere' y pienso que, sin estar de acuerdo con toda su argumentación, señala algo evidente: la consulta planteada por la dirección de Podemos no tiene un pase. Hace tiempo que nos viene haciendo falta repensarnos", ha afirmado Espinar a través de un mensaje en Twitter.

No solo es un problema a nivel nacional. En La Rioja, los socialistas han criticado a Podemos por supeditar su apoyo a Concha Andreu a su entrada en el Gobierno con el control de tres consejerías. "Solo consejerías, y tres la mínima. Es ridículo. A lo mejor no quieren pactar", ha apuntado la candidata socialista al Gobierno de La Rioja. El PSOE ha descartado por su parte una consulta a su militancia porque, según ha argumentado, no hay acuerdo de Gobierno.