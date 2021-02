La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes de que, a partir del próximo viernes, se amplía a seis el número de personas que pueden sentarse juntas en una terraza. Si bien se ha incluido una nueva norma —en el interior de los bares la mascarilla será obligatoria, salvo para beber y comer—, según la dirigente regional, su gobierno hace "todo lo que está en sus manos" para mantener la hostelería abierta.

Así lo ha defendido también el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, que ha ido incluso más allá: "Hay que huir de los cierres totales como de la peste, porque arruinan la economía y arruinan a las familias". En esta línea, el dirigente naranja ha propuesto "cierres inteligentes": "Cerrar todo es lo más fácil, pero no es lo más efectivo", sentencia.

Esta flexibilidad en las restricciones ha provocado el enfado de algún que otro líder autonómico. Sin ir más lejos, Emiliano García-Page —presidente de Castilla-La Mancha, y uno de los dirigentes más estrictos con la contención de nuevos contagios—, asegura que Madrid "presume de ser menos restrictiva".

"No sirve de mucho que algunos nos esforcemos con medidas restrictivas si otros presumen de ser menos restrictivos, de manera que cuando se abra la barrera, nos volvamos todos a complicar la vida", ha indicado el líder socialista en un acto de homenaje a los empleados de los servicios públicos.

Ahora bien, García-Page no ha sido el único que ha deslizado declaraciones apuntando a la estrategia de Ayuso. El propio Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y compañero de militancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, mostraba este domingo en una entrevista con la Voz de Galicia sus diferencias con respecto a su homóloga madrileña: "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra".

Así, mientras Galicia y Castilla-La Mancha han cerrado todos los establecimientos de hostelería, el comercio ve limitada su actividad hasta las 18:00 horas (en el caso de la región gallega, se prohíben las reuniones entre no convivientes), en Madrid la hostelería sigue abierta hasta las 21:00 horas, las reuniones son de un máximo de cuatro personas y los negocios comerciales cierran a las 22:00 horas.

Un hecho que ha provocado la respuesta del Ministerio de Sanidad que, a pesar de haberse mostrado reticente a la ampliación de medidas, también ha pedido a las comunidades autónomas un nuevo esfuerzo. De este modo, Carolina Darias ha hecho un llamamiento a las autonomías para que apliquen "todas las medidas que pueden implementar". Llamamiento que, al menos en términos de hostelería, la región madrileña no tiene entre sus planes.