La Comunidad de Madrid anuncia este viernes nuevas medidas restrictivas enmarcadas en la 'operación retorno' ante el aumento de contagios. En las últimas 24 horas, la comunidad ha contabilizado 1.200 nuevos casos y continúa siendo, tras sucesivos días a la cabeza, la región que más contagios y fallecimientos por coronavirus acumula diariamente.

Como ya avanzó la presidenta de la Comunidad, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno autonómico ha estudiado restringir aún más las reuniones con amigos y familiares que actualmente tienen un límite de 10 personas, tanto en espacios abiertos como cerrados. Dice la presidenta, es en este tipo de encuentros y actividades en las que "se está produciendo el mayor número de contagios". Desde la administración también plantean que estas nuevas medida se vean acompañadas de un incremento de rastreadores y pruebas PCR.

Este nuevo anuncio coincide con la vuelta de las vacaciones de muchos madrileños o residentes en Madrid: "La Consejería de Sanidad estudiando una especie de operación retorno, teniendo en cuenta que en las próximas semanas seremos más", detalló Ayuso. Igualmente, estas restricciones llegan a pocos días del inicio del curso escolar.

El encargado de exponer las nuevas medidas será precisamente el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, participará en una rueda de prensa a las 11:00 horas desde la Real Casa de Correos.

Sanidad descarta permietrar Madrid

A pesar de las considerables cifras que registra la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha aclarado que en estos momentos no es necesario un "confinamiento perimetral" de la región.

"Ahora el confinamiento perimetral de Madrid no procede", ha afirmado Illa. En la misma línea, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitaria, ha argumentado que no le parece "lógico" plantear un confinamiento en Madrid, porque la situación no lo requiere.

Aunque Simón sí ha considerado que existen otras "alternativas" para controlar la alta incidencia de casos (con más del 30% de los contagios que se producen en todo el país). Alternativas que se traducen en medidas restrictivas como las que anunciará el consejero de Sanidad madrileño.

Preocupación en las regiones vecinas

Lo cierto es que el aumento de contagios en la Comunidad de Madrid preocupa a las regiones colindantes. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llegado a considerar que la situación epidemiológica de la región que gobierna podrá ser buena o mala en función de lo que "se controle o descontrole Madrid".

Para defender su posición, García-Page aporta datos más concretos, y asegura que "el 80% de los casos ha llegado de la bomba radiactiva vírica de Madrid". Ante estas afirmaciones ha respondido el Enrique Escudero, que ha dicho que "tratar de buscar culpables es un argumento de una pobreza absoluta".

Aunque Sanidad no se ha pronunciado sobre la influencia que podrían estar teniendo los datos de Madrid en otras regiones, el ministro Illa ha acordado mantener reuniones periódicas con Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha para abordar la situación epidemológica de la zona.