La madre de Sergio, enfermo de esclerosis:"En este país para los dependientes no hay nada"

El número de grandes dependientes, los que requieren mayores cuidados, ha disminuido en nuestro país, pero desde el Ministerio de Sanidad dicen desconocer los factores que han motivado este cambio. En 2013, cada mes, 1500 personas dejaron de engrosar las listas de dependientes grado 3, el máximo. Las asociaciones denuncian que cada vez les ponen más trabas, les exigen más requisitos, para acceder a esas ayudas.

Sergio tiene escleroris múltiple, diagnosticada hace 20 años. Lleva dos años con sonda gástrica pero nunca ha recibido ningún tipo de prestación. Solicitó una prestación, y le valoraron en una prestación de 220 euros, hace dos aunque esa ayuda nunca ha llegado. Ahora le han dicho que sólo le corresponden 74 euros.

La madre, de 80 años, tiene una persona por la mañana y otra por la tarde para cuidarle porque no tiene ninguna movilidad. La mujer tiene una pensión de 1014 euros y Sergio de 1200. La de la mañana le vale 450 y el de la tarde 300 por lo que invierte más de 800 euros al mes para el cuidado de su hijo. "En este país para los dependientes no hay nada. No tenemos ayuda", ha asegurado la madre.

El número de grandes dependientes, los que reciben más cuidados, se reduce a un ritmo de 1500 al mes desde inicio de año. Desde enero de 2013 a la fecha actual, es decir, en un año, la cifra de dependientes de grado 3, el máximo, ha disminuido en 19.068, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Las asociaciones de dependientes denuncian que se debe a mayores restricciones y a un atasco generalizado en el sistema. Un total de 374.599 personas aún están esperando a que se les concedan prestación.