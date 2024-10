Las conversaciones entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey parecen infinitas e implicaban a más familiares. En los nuevos audios que ha publicado en exclusiva OKDIARIO, Juan Carlos I cuenta que le llamó la madre de Bárbara Rey para pedirle trabajo para su hija. "Me dice: '¡Por Dios, búsquele un trabajo!'", le traslada el emérito a la vedette en una conversación por teléfono, una más de las muchas que grabó Rey.

Ante tal revelación, Bárbara Rey se muestra sorprendida, pero después lo toma con normalidad, incluso ella acabó pidiendo enchufarla en Radio Televisión Española. "De repente suena el teléfono, del número este directo tuyo, ¿no? Lo cojo yo, sale una señora y me dice: 'Yo soy la madre de Bárbara'", le empieza a contar el rey emérito.

A esto Bárbara contesta con un: "¡Qué me dices!". "¿Te ha llamado mi madre? Pero bueno, cómo tiene el teléfono...". Juan Carlos I lo confirma y añade que ella le trasladó que "necesitaba verlo". Además, la madre de Bárbara Rey le contó que consiguió su número mirando en la agenda de su hija porque aparecía "varias veces".

No solo eso, sino que dice que ella "sabe que le quiere mucho". "Me dice: '¡Por Dios, búsquele un trabajo! ¡Por Dios! Yo no quiero más que mi hija trabaje, porque es muy buena…", agrega el emérito. "'¡Me lo va a decir usted a mí!' le dije yo", añade.

Después de esto, viene un salto en la conversación que da Bárbara Rey para pedir exactamente lo mismo que su madre. "Hablando de todo un poco, ¿en Televisión Española no hay alguien que tú conozcas o algo?", le pregunta y Juan Carlos I lo tiene claro: "Estoy mirando por todos lados".

"Por ejemplo, para llegar a (Ramón) Colom -entonces director de Televisión Española-, ¿cómo? ¿qué sistema hay? Pero para llegar bien, no para llegar… Yo puedo llamar para pedirle una entrevista, ¿me entiendes?", añade Rey y el emérito le promete que lo "pensará". "Algún amigo con el que tengas mucha confianza, que tampoco tiene que saber lo nuestro", termina ella.