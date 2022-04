13 de abril de 2021. El empresario Luis Medina acude a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación acerca de las comisiones millonarias que habrían percibido él y su socio Alberto Luceño en la compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid en los peores días de la pandemia de coronavirus.

En unas imágenes a las que ha tenido acceso OkDiario, vemos a un Medina que niega tener relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconociendo que sí que recibió una llamada -que previamente fue un WhatsApp- en el que Martínez-Almeida le agradecía sus gestiones.

"Él -Luceño- me dijo 'mira, Luis, yo tengo el producto y si tú sabes de alguno...'. Yo conocía a alguien cercano al Ayuntamiento y como estábamos encerrados y viendo que no llegaba material, pues empecé a moverme", explicó ante el fiscal.

Fue entonces cuando se puso en contacto con Elena Collado, del Ayuntamiento, cuyo contacto le facilitá la que fuera la directora de su antigua Universidad: María Díaz de la Cebosa. "Ella me dice, 'Luis, yo conozco bien al hermano del alcalde, a Carlos'. Me da su número y éste me pasa el contacto de la persona", aseguró.

La única vez que reconoce haberse "cruzado" con Martínez-Almeida fue en una ocasión en la que él estaba "bastante cabreado". "Yo trabajaba en una empresa de moda y conseguí que un fotógrafo muy conocido que se llama Mario Testino viniera a Madrid para hacer una exposición de su obra en la capital. Estuvimos hablando con trabajadores de la Consejería de Cultura, a través de Andrea Levy, para que nos cedieran un espacio dentro del Ayuntamiento. Nos ofrecieron todo, el alcalde se hizo una foto con el fotógrafo y dos semanas después nos dijeron que no se podía ceder el espacio. Entonces, yo estaba... (enfadado)", afirmó.