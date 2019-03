Bárcenas: "Rajoy conocía perfectamente la contabilidad B del Partido Popular"

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, asegura que Mariano Rajoy conocía "perfectamente" la existencia de una contabilidad B en el partido. "¿Cómo no va a conocer la contabilidad paralela del PP Mariano Rajoy si recibía un sobre cuando era ministro'".

Bárcenas insiste en defender la veracidad de sus apuntes contables: "no hay un solo apunte en esos papeles que no se corresponda con un concepto real", pero asegura que no tiene "bombas latentes" en su poder que puedan explotar.

El extesorero ha acudido a la Audiencia Nacional para comparecer como medida cautelar tras su puesta en libertad. A su salida, Bárcenas ha querido declarar ante los medios que le esperaban a las puertas.

Luis Bárcenas ha señalado que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, no conocía esa 'caja B', "al menos no tengo conocimiento de que lo supiese", y se ha defendido de las últimas declaraciones del partido. "Si la contabilidad paralela fuese mía, como dicen, yo no pago la obra del PP".