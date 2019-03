Luis Bárcenas denuncia a la responsable de personal del Partido Popular

Nueva batalla en la guerra entre Bárcenas y el Partido Popular que remite a la indemnización en difereido que explicó Cospedal. La Justicia se creyó que Bárcenas fue despedido, pero ahora el extesorero de la formación saca un documento que demostraría lo contrario, que nunca ha dejado de ser trabajador del partido.



Se trata de un documento firmado por Milagros Puentes, responsable de recursos humanos del Partido Popular. El 28, Bárcenas tendrá que ir a declarar y la lucha por el ser o no ser del PP de Bárcenas podría dar un giro.



En 'Al Rojo Vivo', el politólogo Jorge Verstrynge ha dicho que "Bárcenas va a intentar utilizar para defenderse todo lo que pueda y es normal. O el PP cambia de política con Bárcenas, o el caso va a acabar muy mal para el PP".



La defensa de Bárcenas ha pedido a Ruz que se abra una nueva investigación sobre el caso de las presuntas donaciones irregulares del PP. Hacienda ya dijo al juez que no veía delito en ellas, asegurando que eran igual que las donaciones a ONG.



El abogado del extesorero del PP quiere que se pregunte, si finalmente hay delito, quién es el responsable. La periodista Marisa Gallero ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que "si hay unas cuotas no tributadas porque existe delito, habría que ver quién es el responsable del delito fiscal, por lo que el representante legal debe ser la secretaria general o el Presidente".



Sin embargo, todavía hay más, Bárcenas ha recurrido la fianza impuesta por Ruz, considera que 88 millones es una cantidad desproporcionada y también injusta.