Los reproches de los barones territoriales del PSOE en el último Comité Federal del partido salen a la luz

Dirigentes como Susana Díaz o Javier Fernández dijeron un claro no a la posibilidad de que Sánchez intente un gobierno alternativo.

Los reproches del último Comité Federal del PSOE salen a la luz. Lecturas enfrentadas de lo que toca tras el desastre electoral del 26J. La primera ha sido Susana Díaz, quien ha calificado de desalentadores los resultados.

"Ese sueño de poder formar un gobierno alternativo se nos puede volver en una pesadilla. Es que tenemos que reconocer que en este país no puede haber terceras elecciones. Sería una catástrofe", son las palabras de la Presidenta de Andalucía.

La líder andaluza pide dejar los tacticismos porque Podemos está muy cerca. "Ha sido buena noticia que no haya habido ‘sorpasso’, evidentemente. Pero hay que ver una realidad. Que nos hemos salvado en la campana”, afirma.

El presidente aragonés, Javier Lambán, dejó caer que otros con malos resultados dimitieron: "Perdimos las autonómicas y las locales de 2011 y José Luis Rodríguez Zapatero no se presentó a la reelección como secretario general. Perdimos las europeas de 2014 y Alfredo Pérez Rubalcaba presentó su dimisión”.

Lambán recuerda que les han colocado en la oposición y pide sentido común. “De este parlamento que ha salido de las elecciones, solo es posible un gobierno liderado por el Partido Popular. No tenemos ninguna opción de liderar en este momento un gobierno de España”, reclama.

De este modo, el presidente aragonés se muestra contrario a que Sánchez lo intente. Postura que no coincide con la presidenta balear, Francina Armengol, que quiere evitar que Rajoy sea presidente y a la vez que no haya terceras elecciones.

“Hay que decir un no rotundo a la investidura de Mariano Rajoy. Y yo añado: no ahora, no durante y no hasta el final", ha asegurado Armengol.

Además, la presidenta balear pide coherencia y más diálogo a los suyos. "Está muy bien que digamos al PP que tiene que sentarse con los nacionalistas, pero tiene un poco de incoherencia que nos digamos a nosotros que no tenemos que sentarnos", ha añadido.

También de contradicciones habló Miquel Iceta. "Estamos todos de acuerdo en votar que no, en no abstenernos y en que no haya nuevas elecciones. Pero, perdonad, puede llegar el momento en que todo a la vez no pueda ser", añadió el Secretario del PSC.

Y si llega ese momento, para Iceta hay varias alternativas que habrá explorar, como "la posibilidad de un acuerdo entre la oposición para una agenda legislativa y una abstención concertada, no solo de un partido, sino de unos partidos".

En cuanto a la posibilidad de que hubiera unas terceras elecciones, los dirigentes han coincidido en que no pueden producirse. Entre ellos, Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias.

“Si hay unas elecciones estaremos empedrando el camino de una mayoría absoluta del PP”, asegura Javier Fernández , según recogen unas grabaciones exclusivas de A3 Noticias.

El Presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por su parte, pedía que se respetara un principio básico del partido, “el de la fraternidad”. “Porque si nosotros no nos respetamos entre nosotros, ¿quién coño va a venir a respetarnos?", ha planteado el extremeño.

Además, en una entrevista publicada por el diario La Razón, Tomás Gómez ha destacado que “nunca la investidura a la Presidencia del Gobierno debe servir para fortalecer liderazgos cuestionados”, a la vez que aconseja a Sánchez dejar las ambigüedades.