Los líderes territoriales del PSOE apuestan por pactar con Sánchez y "dejar batallas que no llevan a nada"

Pedro Sánchez vuelve a Ferraz, con una sonrisa y acompañado por sus personas de confianza: Lastra y el que será el portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos.

Pisa la sede, otra vez como secretario general, algo por lo que Rajoy sigue sin felicitarle. Mientras él recupera el terreno en Ferraz, Susana Díaz vuelve a centrarse en Andalucía, allí recibe el apoyo de los suyos, pero fuera, se queda sola defendiendo que de cara al próximo Congreso Federal, se voten las listas de los delegados.

Los demás líderes territoriales, apuestan por pactar Sánchez. "Tenemos que dejar de librar batallas territoriales que no conducen a nada", ha señalado Guillermo Fernández Vara. Eso es algo que celebran los de Sánchez. "Tenemos que llegar a acuerdos de unidad e integración, como nos pide la militancia", afirmaba Adriana Lastra.