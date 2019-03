Los estudiantes, la cara joven de la movilización pro referéndum: el papel que juegan de cara a la celebración del 1-O

Entre sacos y esterillas, con el recuerdo de la concentración antifranquista de 1966 muy presente. Así es la cara joven de la lucha pro referéndum. "Es evidente que España está viviendo un momento excepcional en el cual los jóvenes tenemos que movilizarnos. Venimos aquí con una razón, con un motivo y con una finalidad, que es la huelga", ha señalado Francesca Gasull, estudiante de Relaciones Internacionales.

Por otro lado está Jorge, estudiante de matemáticas, que hasta hace unos días era votante del 'no': "Hasta hace unos días posiblemente hubiese votado que no porque no tenía muy claro cómo iría la situación en Cataluña después. Pero viendo que la situación es que no podemos votar, lo que queremos es votar", ha señalado.

Cada día celebran asambleas, elaboran pancartas e incluso se preparan para un posible desalojo policial. "Hemos creado comisiones de cocina, de agitación, de limpieza y de seguridad", ha señalado Marta Rossich, de la Plataforma Universitaria per la República.

Por delante tienen una semana llena de movilizaciones. Los estudiantes de secundaria irán a la huelga el próximo 27 y 28, los universitarios el 28 y 29 para terminar confluyendo en una gran manifestación el próximo jueves, a la que se podrían sumar otras ciudades.

"Llamamos también a los estudiantes de todo el Estado a que se unan el día 28 y organicen acciones y protestas de solidaridad con el pueblo catalán", ha señalado Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Es el llamamiento que ha hecho el sindicato estatal a todos los estudiantes desde el Congreso.