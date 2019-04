Corresponsales extranjeros, sobre el bloqueo político en España: "Informamos mucho, no se entiende qué pasa"

La prensa europea se mueve entre la expectación y el hartazgo: "Estamos informando mucho y hay un interés creciente porque no se entiende lo que pasa" asegura Hans-Günter Keljer, periodista alemán. "Hay cierto hartazgo, mis jefes me preguntan qué hay de nuevo y si se ponen de acuerdo" asegura Matheu de Tailac, periodista francés.

La comprensión sobre la falta de acuerdo varía en función del país: "En Francia sí se entiende que no haya acuerdo PSOE-PP, no hay tradición de gran coalición" dice Matheu de Tailac. Mientras que en Alemania "no se entiende la postura ni del PSOE ni, sobre todo, la de Podemos y Ciudadanos".

Sí hay consenso respecto a unas posibles terceras elecciones: "Son un fracaso de todos los partidos" comenta Hans-Günter Keljer. "Las segundas elecciones sorprendieron, ¿qué van a solucionar las terceras?" dice Matheu de Tailac. De producirse, la situación política española seguirá dándoles quehacer hasta el año que viene.