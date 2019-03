López Viejo dice que está "deseando explicar muchas cosas"

López Viejo ha hecho estas declaraciones a raíz de información publicada sobre que regularizó dinero el pasado verano de una cuenta en Suiza en la que habría llegado a mover 1,6 millones de euros.

"Ahí vamos, peleando y deseando que termine cuanto antes (el proceso judicial) para poder aclarar y explicar muchas cosas, porque como mucho de lo que se publica, o no son cosas ciertas, o son medias verdades, hace falta la otra parte, la versión que de alguna manera explique razonablemente las cosas", ha afirmado en conversación telefónica.

El que fuera viceconsejero de Presidencia (2004-2007) y consejero de Deportes (2007-2009) del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha declinado así comentar la información: "no puedo, no debo y mis abogados siempre me han recomendado que, si tengo algo que decir, lo diga a quien se lo tengo que decir, que es el juez, que me reclama una serie de explicaciones en base a unos hechos concretos", ha argumentado.

López Viejo ha agregado que, en la medida en que ya no es un cargo público, ni milita en ningún partido político, se considera "desde hace ya algunos años una persona normal" que donde hace sus "declaraciones es en sede judicial".

Además, ha opinado que "no sería ni educado, ni cortés, ni sensato" que hiciera declaraciones a los medios que todavía no ha hecho al juez, "entre otras cosas porque el juez se podría molestar".