Libertad sin fianza para Iñaki Urdangarin con la obligación de comparecer ante la Justicia de Suiza

Iñaki Urdangarin ha salido de la Audiencia de Palma con la noticia de que no pisará todavía la cárcel. Las magistradas no aprecian riesgo de fuga y han decidido para él la libertad provisional sin fianza. Deberá comparecer una vez al mes ante la Justicia en Suiza y no se le retira el pasaporte pero deberá avisar si decide salir de la Unión de Europea.

No han atendido a lo que pedía el Fiscal anticorrupción: Horrach había solicitado la prisión eludible con fianza de 200.000 euros basándose en el escaso riesgo de fuga, sobre todo al tener escolta policial.

Los abogados de la infanta celebran que al final no se haya tomado esa decisión. Pau Molins ha dicho ante los medios que "lógicamente es un alivio para la infanta que no le hayan impuesto la fianza a Urdangarin".

En el caso de Diego Torres, las magistradas también le dejan en libertad con la obligación de comparecer una vez al mes y la prohibición de salir de España. Para él, Horrach también había solicitado prisión con fianza, en su caso más baja 100.000 euros teniendo en cuenta su diferente situación patrimonial.

Al las solicitudes del fiscal Anticorrupción se ha adherido la Abogacía de las Islas Baleares. En cuanto a la Abogacía del Estado se ha limitado a solicitar medidas de embargo de los bienes de Torres. No los de Urdangarin porque él ha aportado más dinero del solicitado como fianza por la Fiscalía.