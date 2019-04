Les dieron cuerpos equivocados y les tacharon de "locos": las familias de las víctimas del Yak-42 reclaman justicia

Pacho González fue uno de los familiares que pudo dirigirse directamente a Trillo. Hoy ya no espera demasiado, sólo respeto. "Ya no quiero que me pidan perdón, quiero que actúen", ha demandado en Al Rojo Vivo.

Desde el primer momento, tras la tragedia, se apuntó al error humano. Federico Trillo respondía con evasivas y el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, cargaba contra la oposición: "Las elecciones pueden justificar muchas cosas, pero hay una cosa que me parece injustificable, y es que a los muertos no se les deje en paz".

Las familias denunciaron amenazas por parte de militares y agravios constantes, como los que recuerda ahora Francisco. "Nos dijeron que estábamos locos", ha explicado en Al Rojo Vivo el vicepresidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42. Aquel fue uno de los episodios más dolorosos, la errónea identificación de los cadáveres.

En ese momento, a las familias se les vendió rigor. "Pueden estar tranquilas, que estamos usando toda la tecnología y todos los medios", afirmó en 2003 el general de Sanidad Vicente Navarro. Al principio, incluso, Trillo negó los errores.

Las víctimas sólo encontraron algo de apoyo el el exministro de Defensa José Bono. Hoy, familiares y políticos como Carme Chacón piden una disculpa pública.

"Que eso signifique un perdón público. Hubo un deber de velar por las condiciones en que volaban nuestros militares, y ese deber se incumplió absolutamente por parte de los responsables de defensa", ha demandado Chacón. Porque, 14 años después, la herida sigue abierta.