León de la Riva, alcalde de Valladolid: “Una chica se mete contigo en el ascensor y puede gritar que le has intentado agredir”

El alcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva ha asegurado este jueves que le da "cierto reparo" entrar en un ascensor por si "hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la falda" y al salir del mismo grita que "la han intentado agredir".

En declaraciones al programa de Onda Cero 'Valladolid en la Onda' de este jueves, recogidas por Europa Press, y al ser preguntado por un reciente caso de una supuesta violación de la que no se ha encontrado al autor, el regidor vallisoletano ha aseverado que "a veces, a las seis de la mañana, una mujer joven tiene que cuidar por dónde va".

A continuación, al reflexionar sobre las criticadas recomendaciones del Ministerio del Interior para prevenir las violaciones, ha reflexionado que el riesgo de entrar en un ascensor con un hombre puede tener "varias lecturas".

Así, ha asegurado que le da "cierto reparo" entrar "depende con quién" en un ascensor. "Entras en un ascensor, hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete en el ascensor, se arranca el sujetador y sale dando gritos de que la han intentado agredir", ha explicado.

Cabe recordar que hace varias semanas una joven vallisoletana denunció una violación en el parque de Las Villas de la capital, si bien las fuerzas del orden aún no han encontrado al presunto culpable de la misma.

En este sentido, ha recalcado que el Ayuntamiento no puede "poner a un policía en cada parque de la ciudad", al tiempo que, sin querer "justificar" estas acciones, ha recomendado que "a veces a las seis de la mañana una mujer joven tiene que cuidar por dónde va".

En esta misma entrevista radiofónica, ha abogado por "legalizar y regularizar la prostitución", en una opinión que considera contraria a la de la mayoría de sus compañeros de partido y que, en todo caso, considera que es un problema "no preocupante" en Valladolid, al estar concentrado exclusivamente en la zona de Juan Carlos I. "No es solución fácil porque no es de competencia municipal y no es un delito", ha detallado.