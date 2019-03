Así negó todo Salvador Victoria en su declaración pese a las pruebas de la Fiscalía

En su declaración, Salvador Victoria niega a la fiscal haber enviado a José Martínez Nicolás como intermediario para que pagase 10.00 euros a Alejandro de Pedro. "Nos ha pintado un cuadro de desconfianza entre Martínez Nicolás y usted", afirma la fiscal. A sus palabras, Salvador Victoria responde que era "absoluta".



Salvador Victoria afirma que "nunca" le pide a nadie que sea intermediario en ningún tipo de pago. Pero, sin embargo, Javier de Andrés, directivo de Indra con el que trató, le dijo al juez que se había sentido presionado por Victoria.



Dice que no se lo cree. Pero De Andrés afirma que Victoria le amenazó con el trabajo de su mujer en el Canal de Isabel II.



El exconsejero intenta dar sensación de normalidad al hecho de interesarse por los pagos a un modesto proveedor de la Comunidad como Alejandro de Pedro: "Más de una vez, algunas personas dirán que han tenido problemas de pago". Pero la Fiscal le pilla en una contradicción: "Desconozco los datos económicos que me está dando".