Faltan dos días para la fecha tope que se había dado la Comunidad de Madrid para la renovación de los contratos de los sanitarios empleados para hacer frente a la crisis del coronavirus sin que éstos hayan sido firmados.

Muchos de las enfermeras y enfermeros que han hecho frente a la pandemia en primera línea lo dejaron todo y se vinieron a Madrid para ayudar en el pico de la crisis. Ahora la mayoría termina su contrato sin saber si van a continuar en su puesto de trabajo o no.

El sentimiento generalizado es que lo han dado todo y ahora que parece que lo peor de la crisis sanitaria ha pasado, sienten que las dejan de lado.

Isabel, enfermera de la UCI del Hospital Príncipe de Asturias, cuenta a laSexta que se le acaba el contrato el domingo y aún no sabe si seguirá o no. Incluso dejó un trabajo en un hospital privado para ayudar, "me pudo más el ayudar a la gente", señala.

Un mes más tiene contrato Patricia, hasta el 30 de junio, pero le han comunicado que tiene que dejar la residencia en la que se aloja, para compartir piso con siete personas.

Por eso, piden que al menos, si no las van a renovar, lo avisen con tiempo y les dejen acabar su contrato en buenas condiciones.